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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы ожидаются 6 августа местами в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 13-18 градусов тепла, днем во второй половине дня будет от плюс 23 до плюс 28 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю