Охраняют не только грузы, но и человеческие жизни

Каждое утро, в 7.45, в запретной зоне в районе железнодорожного моста через реку Березину работники стрелковой команды на станции Борисов Военизированной охраны проходят инструктаж. Начальник караула проверяет у них форменное обмундирование, наличие рабочего удостоверения, охранникам выдаются спецсредства, а стрелки получают служебное оружие. После этого каждый отправляется на свой объект.

– Зона обслуживания стрелковой команды – территория от Смолевичей до Крупок, – рассказывает заместитель начальника стрелковой команды на станции Борисов Александр Хватик. – Стрелки несут службу в парках станции Борисов, которые находятся в районе СШ № 12. Здесь они охраняют все ценные и опасные грузы, которые транспортирует Белорусская железная дорога. В последнее время уже редко, а раньше периодически выявляли случаи кражи дизтоплива. Также наши работники выезжают в Жодино, там принимают автотракторную технику и сопровождают ее до Орши или Минска. Еще один важный объект – железнодорожный мост через реку Березину.

К слову, протяженность моста составляет 147 метров, интенсивность движения поездов очень высокая, особенно ночью. Без специального разрешения проход на объект запрещен, да это и небезопасно. Один из тех, кто не допускает прохода людей на мост, – охранник стрелковой команды А.И. Филипов.

– На мост допускаются только по рабочим удостоверениям и пропускам – железнодорожники и представители силовых структур, для остальных – вход воспрещен, – говорит Александр Иванович. – Но часто люди пытаются сократить путь, также нередки случаи, когда человек проезжает станцию Борисов, выходит на остановочном пункте «Березина» и возвращается обратно по мосту. Мы пресекаем подобные попытки.

Иногда работа стрелков и охранников таит в себе опасность, ведь в числе тех, кто пытается проникнуть на мост, немало лиц в нетрезвом виде. Так, например, в прошлом году один такой нарушитель оказал сопротивление, начал драться, а потом по насыпи побежал к реке. Стрелок был вынужден использовать оружие – он выстрелил вверх, и только после этого человек остановился.

Если в парке произошло ЧП, на вагоне сорвана пломба, выявлено хищение перевозимых грузов – стрелок незамедлительно сообщает об этом по рации начальнику караула. И тот принимает решение, как действовать дальше. Кстати, один из них – Ю.Н. Попкович – трудится начальником караула всего несколько месяцев, но за его плечами – серьезный опыт в составе Минской стрелковой команды.

– Раньше добирался на работу в Степянку, а после реорганизации подразделение перенесли в удаленную часть Минска, поэтому и перешел в Борисов, – рассказывает Юрий Николаевич. – Численнность штата и объем грузов на станции Борисов в разы меньше, чем в столице, поэтому здесь особых сложностей не возникает. Правда, есть своя специфика: основной поток номенклатурных грузов – горюче-смазочные материалы. А осуществлять осмотр жидких грузов сложнее, чем твердых.

Следить за тем, чтобы граждане не переходили пути в неустановленных местах и не угодили ненароком под колеса проходящего состава – еще одна из задач стрелковой команды. Особое внимание уделяется и профилактике детского травматизма. Граффитисты – также проблемный момент в работе стрелковой команды. Любители оставить свой творческий след на электричках обычно действуют очень быстро – в среднем, делают роспись за несколько минут. Именно поэтому вовремя среагировать и поймать «художников» бывает сложно.

Безусловно, работа «вохровцев» интересная, требует подвижности, а порой им приходится действовать в экстремальных ситуациях. Но не это ли привлекает настоящих мужчин? Поэтому тем, кто задумался, не попробовать ли свои силы в этой структуре, следует учитывать: предпочтение отдают людям с образованием не ниже общего среднего, с армейской подготовкой, устойчивой психикой.

На фото: заместитель начальника стрелковой команды на ст. Борисов А.С. Хватик.