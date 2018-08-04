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Грозы ожидаются 6 августа местами в Беларуси
05.08.2018 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Грозы ожидаются 6 августа местами в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 13−18 градусов тепла, днем во второй половине дня будет от плюс 23 до плюс 28 градусов.
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Температура воздуха ночью и утром составит 13−18 градусов тепла, днем во второй половине дня будет от плюс 23 до плюс 28 градусов.
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