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В Рогачевском районе состоялись открытые межрайонные соревнования по спортивному лову

05.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В Рогачевском районе состоялись открытые межрайонные соревнования по спортивному лову

Проведение соревнований по рыбной ловле становится все более популярным видом активного отдыха.

В Рогачевском районе состоялись открытые межрайонные соревнования по спортивному лову рыбы летней поплавочной удочкой, организатором которых выступила Рогачевская РОС РГОО «БООР». На берегу Днепра собрались рыбаки из Буда-Кошелевского, Жлобинского, Рогачевского, Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области. Из их числа были сформированы межрайонные команды. Наш район представляли Александр Новиков (юниор), Владислав Литош, Александр Литош, Дмитрий Возовиков, Степан Шульга, Евгений Кругляков, Владимир Кругляков.

По итогам соревнований определены лучшие. Так, в командном зачете наша команда заняла 3-е место. Также состязания проводились среди юных рыболовов-любителей. Честь нашего района отстаивал Александр Новиков, который занял 3-е место среди юниоров и был награжден дипломом III степени и ценным подарком. А пока ловилась рыбка, на берегу готовились вкуснейшая уха и шурпа.

В Рогачевском районе состоялись открытые межрайонные соревнования по спортивному лову
Александр Новиков

Ирина СНЕЖНАЯ.
Фото из архива Буда-Кошелевской РОС РГОО «БООР».

 
 
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Проведение соревнований по рыбной ловле становится все более популярным видом активного отдыха. В Рогачевском районе состоялись открытые...
 
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