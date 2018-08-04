Вот и все. На Северном кладбище под долгие аплодисменты простились с Александром Куллинковичем

Вчера, утром 4 августа, умер Александр Куллинкович, лидер группы «Нейро Дюбель». Сегодня с музыкантом простились на Северном кладбище, в ритуальном зале крематория.





Александру Куллинковичу было 46 лет. Он попал в больницу утром 3 августа, а скончался спустя сутки. Причина смерти — недолеченная пневмония.

Прощание с музыкантом назначили на 15.00 воскресенья. Задолго до этого времени к крематорию на Северном кладбище стали стекаться люди: родные, друзья, фанаты. Многие — в футболках с красно-белым логотипом группы «Нейро Дюбель».





Рано ушедшего лидера белорусского панк-рока отпевали по православному обряду.

— На самом деле, я не могу сказать, что являлся поклонником, фанатом группы «Нейро Дюбель», — до начала службы внезапно рассказал свою личную историю у гроба Александра Куллинковича священник, отец Вадим. — Но много лет назад, в 1996 году, когда я еще не был священником, но являлся прислужником церкви одной, мой друг позвал на концерт, сказал: «Пойдем, есть группа новая». Концерт был на улице Городской Вал, в каком-то маленьком клубе. Мне понравилась искренность человека, который стоял на сцене. Когда-то Игорь Тальков сказал, что поэты не рождаются случайно. Они приходят на землю с высоты, чтобы быть среди наших душ. Поэты работают, чтобы мы в этом мире имели некое спокойствие, благоденствие. И мы являемся их должниками. Мы должны вознести свои молитвы Богу, веруя, что земная жизнь не означает, что жизнь окончилась в вечности.





Группа «Нейро Дюбель» должна была выступить 4 августа на оупен-эйре «Рок за Бобров» под Минском, но выступление из-за смерти лидера группы отменили.

Друзья и коллеги Александра Куллинковича признают, что новость стала для них шоком.





Бэк-вокалист группы «Нейро Дюбель» Юрий Наумов вспомнил, что виделся с Александром в последний раз на прошлой недели. Они познакомились еще в начале 90-х.





— Александр был меломаном, группы у него на тот момент как таковой не было, я тоже играл в какой-то неизвестной группе. И в один момент он говорит: «Юра, давай попробуем, что-нибудь поиграем». У нас был магнитофон четырехканальный, микшерный пульт, микрофон и гитара. Вот с этого мы начали, никогда не думали, что превратимся когда-то в известную группу, — рассказывает TUT.BY, как все начиналось, Юрий Наумов.



Александр Помидоров

Пришли проститься с коллегой и другом музыканты Пит Павлов, Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Александр Помидоров, Олег Хоменко.

Музыкант Пит Павлов вспоминает, что увидел Александра Куллинковича на одном из первых концертов группы «Нейро Дюбель», когда тот пел песню «Петрова, подай воды».



Пит Павлов

— Ён быў апрануты як камсамольскі функцыянер: пінжак і брукі, кашуля нейкая, расхрыстаны. Спяваў нервова песню, а потым яго білі канвульсіі. Мяне вельмі ўразіла гэтае выкананне, яно засталося ў галаве як нешта вельмі характэрнае і новае, — вспоминает музыкант. — На нашай сцэне з’яўляліся гурты — на нешта падобныя. На метал, на сучасны рок, на глэм, на панк. А гэта было нешта новае.



Близкие Александра Куллинковича

Пит Павлов рассказывает, что близким другом Аллександра Куллинковича не был, но общаться мог с ним часами, когда появлялась возможность.

— «НРМ» неяк ездзіў разам з іх гуртом на гастролі, падчас нейкай выбарчай кампаніі. І мы тады вельмі пасябравалі. Выступаем адзін за адным, слухаем адзін аднаго, чакаем. Размовы ў грымёрках, гатэлях, агульныя трасы, прыпынкі. Тады было вельмі шмат агульных гісторый, але ўсе яны не для друку. Апошнім часам мы з ім сталі суседзямі і проста сустракаліся нейдзе на вуліцы. Іду і гляджу: Саша ідзе. Але каб пасядзець, як гэта бывае, не было часу.

Пит Павлов рассказал, что запомнит Александра Куллинковича как очень легкого в общении, человека с юмором.

Пришел на прощание с Куллинковичем и лидер группы «Крама» Игорь Ворошкевич.



Игорь Ворошкевич

— Мы, на жаль, не часта бачыліся зараз, бо існавалі ў розных музычных суполках, але мы сябравалі ў канцы 90-х, ездзілі на рыбалку на Вілейку — неаднойчы. Саша быў добры чалавек, таленавіты. Для беларускай музыкі ён зрабіў вельмі шмат, рабіў тое, што не рабілі другія. Думаю, што без Сашы «Нэйра Дзюбель» больш не будзе, таму што ён лідар, і яго замяніць нельга.



Змицер Вайцюшкевич

— Усё вельмі раптоўна, — пытается сдержать слезы лидер группы «Палац» Олег Хоменко. — Ён сапраўды жыў на сцэне. Гэта ніякі не панк, гэта той блазен, які сказаў усяму сусвету, што сусвет стау занадта сур’езным.

В конце прощания с музыкантом включили его песню, со словами, которые в этот день повторяли многие: «Вот и все». Когда закрывали крышку гроба, все присутствующие стали апплодировать. Последние апплодисменты для лидера группы «Нейро Дюбель» не умолкали около пятнадцати минут.



