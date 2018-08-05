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Белорусские танкисты вышли в полуфинал "Танкового биатлона"

05.08.2018 19:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 5 августа. В подмосковном Алабине белорусские танкисты вышли в полуфинал "Танкового биатлона" в рамках Армейских международных игр — 2018.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, по итогам шестого дня состязаний белорусский танковый экипаж пришел к финишу первым в своем заезде с результатом 20 минут 22 секунды.

5 августа состоялись завершающие заезды первого этапа "Танкового биатлона". На этом "Индивидуальная гонка" завершена.

7 августа стартует полуфинал.

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 августа. В подмосковном Алабине белорусские танкисты вышли в полуфинал "Танкового биатлона" в рамках Армейских международных игр — 2018. Как сообщает...
 
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