﻿ Католики празднуют Преображение Господне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Католики празднуют Преображение Господне

06.08.2018 07:18 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Преображение Господне.

Евангелие повествует о том, что в конце своей земной жизни Иисус Христос открыл ученикам, что ему надлежит пострадать за людей, умереть на кресте и воскреснуть. Он привел трех апостолов - Петра, Иакова и Иоанна - на гору Фавор, где преобразился перед ними: лицо его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми. Два пророка Ветхого Завета Моисей и Илия явились перед Иисусом на горе и беседовали с ним. А голос Бога Отца из светлого облака, осенившего гору, свидетельствовал о Божестве Христа.

Преображением на горе Фавор Иисус Христос показал ученикам славу своего Божества для того, чтобы они во время его грядущих страданий и крестной смерти не поколебались в вере в него - единородного Сына Божьего.

В некотором смысле праздник Преображения связан и сопоставим с ветхозаветным праздником освящения плодов. На Востоке к началу августа поспевали злаки и виноград, которые верующие приносили в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование этих плодов.

В христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преображенное и благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Преображение Господне. Евангелие повествует о том, что в конце своей земной жизни Иисус Христос открыл...
 
Новости дня
Новости общества
 
Флешка в колонне и находка древних книг: 300-летний алтарь в Фарном костеле освятили после реставрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2018
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика