Прощание с Куллинковичем, спасение от инфляции и путешествие на тандеме - все за выходные

Здравствуйте!

Минувшие выходные принесли нам очень печальную новость — не стало Александра Куллинковича , лидера группы «Нейро Дюбель». Он умер от недолеченной пневмонии, через сутки после того, как попал в больницу. Он умер в день, когда группа должна была выступать на концерте… Друзья, коллеги и знакомые написали в эти дни много светлых слов про «дядю Сашу» . Его песня со словами «Вот и все» зазвучала во время прощания как напоминание о быстротечности бытия. Мы собрали для вас подборку самых известных песен Александра Кулинковича . Берегите себя и своих близких.





ВАЖНОЕ

Мы уже привыкли, что инфляция вроде не очень высокая, зато жизнь дорогая. Глава Нацбанка Павел Каллаур объяснил, почему нам так кажется : «Есть психологический эффект, когда люди по одной или нескольким группам товаров, принципиально важных для них, формируют свои ощущения на общий рост цен… Идеально, чтобы контролируемые государством цены — на жилищно-коммунальные услуги, транспорт, связь и другие — увеличивались не больше, чем планируемая базовая инфляция». И не просто объяснил, но и рассказал, что будет сделано, чтобы мы с вами меньше чувствовали инфляционные процессы.

А еще власти активно ищут пути выхода «Белшины» из сложной финансовой ситуации. Кажется, что здесь все пока сложнее, чем с ценами на продукты и коммуналку.

ПОПУЛЯРНОЕ

Элиша Коллен и Теа Хоул работают школьными учителями в 30 километрах от Лондона, а в свободные дни и месяцы наслаждаются путешествиями. Их любимый транспорт — велосипед. Да не просто велосипед, а тандем 1983 года выпуска! В конце июля они начали очередной велотрип по Европе — две тысячи километров из Минска . Удивительные люди, которые заряжают потрясающей энергетикой.





Ну, а мы на этих выходных отправились на «белорусскую Ибицу» . На фестиваль в Браславе в этом году пропускали по ID-картам, работали три сцены, а еще были пляжный футбол, волейбол, баскетбол, организаторы привезли из Литвы катапульту, установили луна-парк с каруселями.

А вот новость из мира большой политики , где праздник не удался. В Каракасе отмечали очередную годовщину создания Национальной боливарской гвардии. Только началось выступление Николаса Мадуро, как парадный строй солдат, перед которыми выступал президент начали разбегаться. Позже выяснилось, что главу Венесуэлы атаковали дроны, начиненные взрывчаткой.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Знаете ли вы что-то про «Топовый Пинск»? Рассказываем: это канал на YouTube с развлекательными роликами для школьной аудитории. Его создали 19-летние близнецы Женя и Илья Шарикало. Сейчас каждый ролик «Топового Пинска» набирает по 100 тысяч просмотров. История этих парней — как раз про, то как можно самим круто менять свою жизнь. Женя и Илья должны были пойти работать на завод машинистами, а сейчас зарабатывают свои «попиццот». Кстати, родители близнецов к затее отнеслись скептически, но это не помешала юным энтузиастам добиться своего.





И в продолжение темы: вот вам несколько мотивирующих историй абитуриентов, которые годами поступали на выбранную специальность. Например, путь к вузу своей мечты, точнее даже вузам, у гомельчанки Екатерины растянулся на долгих 10 лет. Сегодня она с улыбкой вспоминает о своих неудачных поступлениях. Говорит, если бы не они — не было бы у нее ни диплома британского вуза, ни высокооплачиваемой работы, ни дома в пригороде Лондона.

Ну и какие же выходные без футбола: публикуем первое интервью Артема Милевского после его скандального расставания с брестским «Динамо». Разговор о многом — и об уровне белорусского чемпионата, комфортности жизни в стране, уходе из Бреста и конфликте с новым тренером, приезде Марадоны, группе «Морские котики» и планах на будущее.

Все новости субботы, 4 августа

Все новости воскресенья, 5 августа

Кстати, а где вы купались на выходных? Надеемся, что героями вот этого нашего ролика вы не стали. Мы посмотрели, как минчане купаются там, где нельзя. Ну, а вам желаем на предстоящей неделе (да и вообще по жизни) неопасных для жизни развлечений.

Ваша редакция

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