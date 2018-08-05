Флешка в колонне и находка древних книг: 300-летний алтарь в Фарном костеле освятили после реставрации

Это уже третий деревянный алтарь главного католического храма Гродно, который отреставрировали в последние годы. Первым в обновленном виде перед прихожанами и туристами в костеле Святого Франциска Ксаверия предстал центральный алтарь, пострадавший после пожара в 2006 году. После него работы велись над алтарем Святого Архангела Михаила, который датируется 1664 годом, что делает его старше даже самого костела почти на полвека.









Алтарь Матери Божьей Розария (во времена иезуитов он назывался в честь Святого Иоанна Непомуцена), который сегодня освятили после реставрации – один из четырех, изготовленных в Калининграде, которые больше трехсот лет назад заказывал орден иезуитов.

– В 1709 году иезуиты заказали четыре алтаря: Святого Станислава Костко, Святой Троицы, святого Казимира и Святого Иоанна Непомуцена. Создавали их мастера в Калининграде. Уже позже в Гродно их установили и здесь же позолотили. Все работы были завершены в 1727 году. Со временем, когда орден иезуитов перестал существовать, алтарь Святого Иоанна Непомуцена начали называть Матери Божьей Розария, – рассказал настоятель Фарного костела Ян Кучинский. – Несколько лет назад мы отреставрировали и освятили алтарь Святой Троицы. Сегодня – еще один из этой композиции.





Кто помнит алтарь до реставрации, может с изумлением отметить обилие позолоты. Это не просто украшение – так он выглядел три столетия назад. Правда, в XIX веке по непонятным причинам – то ли из-за тогдашних эстетических соображений, то ли чтобы сохранить их – алтари покрасили масляной краской.





Восстанавливали алтарь известные мастера из семьи Леля - между прочим все ее три поколения принимали участие в этом кропотливом процессе. Они же занимались реставрацией скульптур святых Петра и Павла на фасаде и Святого Франциска Ксаверия - скульптур на фронтоне при входе в костел.

– Как мы увидели, это первая серьезная реставрация алтаря, хотя его и обновляли, – отметил Николай Леля. – Если говорить о резьбе, она сильно пострадала – 40% утрачено. Скульптуры сохранились неплохо. Хотя во время реставрации мы достали из дерева немало осколков стекла и металла – это последствия войны, когда недалеко от храма упал снаряд.









К слову, это не единственная находка. За алтарем были обнаружены очень старые книги, которые прекрасно сохранились. Как рассказал Ян Кучинский, в будущем, когда у костела появится свой музей, они будут выставлены в экспозиции. Также на одной из дощечек мелом было написано имя мастера, год и город, где алтарь был изготовлен, что подтвердило его происхождение. Надо сказать, письмо из прошлого вдохновило мастеров и настоятеля храма отправить послание потомкам. Спрятанное в бутылке, оно хранится в одной из колонн – с указание времени реставрации, имен мастеров… Туда же поместили флэшку с фотографиями этапов реставрации, храма и города.

– Надеюсь, через триста лет наши потомки, реставрируя алтарь, смогут прочитать и посмотреть это послание, – говорит, улыбаясь, Ян Кучинский и невольно дает основание предположить, что еще три века алтарю не понадобится серьезное обновление.

– Может и больше простоит, если не будет войн, а потомки будут бережно относиться к алтарю, – отвечает на вопрос, какую гарантию дают на свою работу, Николай Леля. – Мы обработали дерево специальным защитным составом от жучков, плесени. Сделали основательные опоры, чтобы алтарь не проседал.





Раскрыл мастер и секрет, сколько тончайших листов сусального золота было израсходовано:

– До конца не подсчитывали, сколько пошло. В меру. Думаю, грамм 20 в общей сложности… Не так уж много.

Вместе с мастерами из Минска над воссозданием первоначального облика алтаря работал гродненский реставратор, сотрудник Музея истории религии Владимир Кислый.





– Моя работа заключалась в реставрации икон на холсте и восстановлении полихромии, то есть росписи скульптур в красках, которые были некогда. В этом деле мастеру нужно быть как хирургу. Новую полихромию делали по остаткам той, что была некогда. Снимали краску слой за слоем, пока не доходили до самого нижнего, – рассказал Владимир Кислый. – Когда знаешь, что это сакральная, историческая, художественная вещь, всегда переживаешь. Чувствуешь свою сопричастность и ответственность. Мы постарались максимально вернуть тот вид, который был у алтаря три столетия назад.





Сегодня в храме закрыт полотном еще один алтарь – Святого Иуды Фадея. Он планируется следующим к реставрации. Позже приступят к двум оставшимся калининградским алтарям.

– Они находятся в боковых нефах и не так заметны. Мы хотим сначала сделать центральную часть храма, в том числе и в связи с тем, что Гродно и Фарный костел посещают очень много туристов, – рассказал о планах Ян Кучинский.

К слову, в главном католическом храме города, который с 1991 года имеет статус Кафедрального, всегда рады туристам. Он – в обязательном маршруте каждого, кто бывает в Гродно. Недаром в 1990 году костел получил титул малой базилики. Это одна из трех базилик Беларуси, что еще раз подтверждает его большое историческое и религиозное значение. Достаточно вспомнить, что в 1705 году на освящении храма присутствовали лично король Августа II и царь Петр I. Правда, вместе с удивительной историей храма и хранящихся здесь святынь туристам и экскурсоводам напоминают: стоит относиться к костелу как к храму, а не музею.





После праздничной службы и освящения обновленного алтаря епископ гродненской католической епархии Александр Кашкевич вручил благодарности всем, кто помогал к реставрации.