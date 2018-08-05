На вторичных ресурсах можно заработать

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06.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Верхнедвинское райпо проводит акцию по выдаче скидочных карт со скидкой от 5% до 20% на все непродовольственные товары в специализированных магазинах торговой сети.
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> Верхнедвинское райпо проводит акцию по выдаче скидочных карт со скидкой от 5% до 20% на все непродовольственные товары в специализированных магазинах торговой...
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