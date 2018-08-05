На вторичных ресурсах можно заработать

Верхнедвинское райпо проводит акцию по выдаче скидочных карт со скидкой от 5% до 20% на все непродовольственные товары в специализированных магазинах торговой сети.

Для того чтобы получить такую скидочную карту, необходимо сдать в ЛЮБОЙ магазин либо заготовительный пункт Верхнедвинского райпо вторичное сырье (макулатуру, полиэтилен, стеклобой) в следующем количестве:

200 кг и более – скидка в размере 20%;

151-200 кг – скидка в размере 15%;

101-150 кг – скидка в размере 10%;

от 50 до 100 кг – скидка в размере 5%.

Выдача скидочных карт производится в отделе заготовок по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Гагарина, 58. В случае отдаленности проживания от г. Верхнедвинска существует возможность передачи карты через торговые предприятия райпо.

Всю интересующую информацию можно получить по телефонам отдела заготовок 5-01-25, 5-35-89 либо на нашем сайте: http://vdvinskkzp.by.

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