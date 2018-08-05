Очень жарко, немного дождя и чуть ветрено. Погода в Гродно и области на неделе

На предстоящей неделе на Гродненщине будет жарко. По данным сайта pogoda.by, в четверг и пятницу может быть даже до +33 °C. В середине недели — немного дождей и грозы.





В понедельник, 6 августа, в Гродненской области облачно и ветрено. Порывы ветра до 13 м/с. Без осадков. А жаль. Станет холоднее. Температура днем — +22…24 °C.

Во вторник, 7 августа, переменная облачность, без осадков, но, возможно, с грозой. Днем также будет ветрено. Порывы ветра до 13 м/с. Вечером — пасмурно и возможны небольшой дождь и гроза. Температура днем — +24…26 °C.

В среду, 8 августа, ночью — дождь, а потом все время ясно и жарко. Слабый ветер. Температура днем +27…29 °C.

В четверг, 9 августа, все время ясно и очень жарко. Температура воздуха утром +21…23 °C, днем +30…32 °C.Днем будет ветрено. Порывы — до 12 м/с.

В пятницу, 10 августа, сохранится очень жаркая погода. Будет также ясно и без осадков. Температура днем +31…33 °C.

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