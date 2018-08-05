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В Беларусь пришел атмосферный фронт с Балтийского моря

06.08.2018 07:07 — Новости Общества | БT  
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В ближайшие дни в стране также ожидаются грозы и порывистый ветер. Немного понизится и температура. Сегодня будет до плюс 28. Завтра до 25. Однако со средины недели все еще будет жарко. В пятницу в некоторых районах до 33 тепла.
 
 
Ссылка на источник 24
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Накануне жара в Минске сменилась долгожданным ливнем с градом и шквалистым ветром. В ближайшие дни в стране также ожидаются грозы и порывистый ветер. Немного...
 
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