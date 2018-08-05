В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларусь пришел атмосферный фронт с Балтийского моря Накануне жара в Минске сменилась долгожданным ливнем с градом и шквалистым ветром. В ближайшие дни в стране также ожидаются грозы и порывистый ветер. Немного...

В ближайшие дни в стране также ожидаются грозы и порывистый ветер. Немного понизится и температура. Сегодня будет до плюс 28. Завтра до 25. Однако со средины недели все еще будет жарко. В пятницу в некоторых районах до 33 тепла.