В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Движение на Минской кольцевой дороге под аварийным мостом закроют полностью Сегодня Госавтоинспекция уже изменила схему проезда в районе ремонтных работ. Часть внутреннего кольца кольцевой и Игуменского тракта закроют. Поток...

Часть внутреннего кольца кольцевой и Игуменского тракта закроют. Поток автомобилей пустят по улице Янки Лучины и Чижевских - на этих улицах будет запрещена стоянка, изменится организация дорожного движения. Схема объезда аварийного участка - на экране. По внешнему кольцу движение сохранится без ограничений и изменений. В час пик здесь возможны заторы. ГАИ просит автомобилистов заранее планировать маршрут.