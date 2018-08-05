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На этой неделе вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем
06.08.2018 08:03 — Новости Общества | БT
Напомним, межправительственное соглашение о взаимном безвизе было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР.
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На этой неделе в пятницу вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. Граждане нашей страны смогут находиться в КНР без визы до 30 дней в...
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