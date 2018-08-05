Солнечно и без осадков. Погода в Гомеле на неделе

Август дарит нам то, чего недодал июль, — лето. Ближайшие дни рекомендуется провести на берегу реки. В офисе без кондиционера будет жарко.





По данным сайта pogoda.by, всю предстоящую неделю нас ожидает теплая, солнечная погода без дождей. Температура воздуха — +27 °C.