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Солнечно и без осадков. Погода в Гомеле на неделе
06.08.2018 09:33 — Новости Общества | Tut.by
Август дарит нам то, чего недодал июль, — лето. Ближайшие дни рекомендуется провести на берегу реки. В офисе без кондиционера будет жарко.
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Август дарит нам то, чего недодал июль, - лето. Ближайшие дни рекомендуется провести на берегу реки. В офисе без кондиционера будет жарко.
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