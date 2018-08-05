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Пассажирский поезд Гомель-Брест насмерть сбил россиянина

06.08.2018 09:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 6 августа поезд региональных линий экономи класса сообщением Гомель-Брест насмерть сбил 42-летнего россиянина.

По информации TUT.BY инцидент произошел в 2.39 на перегоне Ясельда-Пинск.

Пассажирский поезд сбил мучину, уроженца Кировской области России. По предварительным данным он сидел на рельсах и на звуковой сигнал не реагировал. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данному факту проповдится проверка.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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По предварительным данным он сидел на рельсах и на звуковой сигнал не реагировал.
 
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