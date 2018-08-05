|
Пассажирский поезд Гомель-Брест насмерть сбил россиянина
06.08.2018 09:44 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 6 августа поезд региональных линий экономи класса сообщением Гомель-Брест насмерть сбил 42-летнего россиянина.
По информации TUT.BY инцидент произошел в 2.39 на перегоне Ясельда-Пинск.
Пассажирский поезд сбил мучину, уроженца Кировской области России. По предварительным данным он сидел на рельсах и на звуковой сигнал не реагировал. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По данному факту проповдится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным он сидел на рельсах и на звуковой сигнал не реагировал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)