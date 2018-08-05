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Санстанция проверила объекты торговли Брестчины: у более 80% нашли нарушения

06.08.2018 09:40 — Новости Общества | Tut.by  
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На территории области с 11 июня по 20 июля был проведен мониторинг предприятий торговли, рынков, предприятий общественного питания, в том числе придорожного сервиса, пишет «Брестская газета».

Надзорными мероприятиями охвачено 510 субъектов хозяйствования (927 объектов), сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 442 субъектах и 787 объектах.

Это несоблюдение требований при обороте пищевой продукции (не соблюдение сроков годности продукции, неполная информация для потребителя), санитарное содержание помещений, оборудования, несоблюдения правил личной гигиены работниками предприятий и др.

По фактам выявленных нарушений направлено 2 предложения о приостановлении деятельности объектов, выдано 177 предписаний об изъятии продукции из обращения общим весом 1 231,917 кг, выдано 505 предписаний/рекомендаций об устранении нарушений.

За повторные факты реализации продукции с истекшими сроками годности привлечено к административной ответственности 9 юридических лиц на общую сумму 2 694,5 руб. По ходатайствам учреждений госсаннадзора к дисциплинарной ответственности привлечено 110 ответственных лиц.

 
 
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По фактам выявленных нарушений направлено два предложения о приостановлении деятельности объектов.
 
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