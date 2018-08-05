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В Лунинецком районе огонь уничтожил шесть тонн соломы и повредил прицепы трактора, на которых она перевозилась

06.08.2018 08:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 августа. В деревне Озерница Лунинецкого района загорелся перевозивший тюкованную солому трактор МТЗ (2011 год выпуска), принадлежащий местному сельхозпредприятию.

Огнем уничтожено шесть тонн тюкованной соломы, повреждены два прицепа, сообщает Брестское областное управление МЧС. Причина пожара устанавливается. ЧП произошло утром 5 августа.

3 августа в Лидском районе Гродненской области в механизме пресс-подборщика сгорел рулон соломы (300 кг), в деревне Дворново Шарковщинского района Витебской области горела зерносушилка.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 августа. В деревне Озерница Лунинецкого района загорелся перевозивший тюкованную солому трактор МТЗ (2011 год выпуска), принадлежащий местному...
 
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