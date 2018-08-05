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В Шарковщинском районе нашли заблудившегося в лесу подростка
06.08.2018 08:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 августа. В Шарковщинском районе нашли заблудившегося в лесу подростка.
По информации Витебского областного управления МЧС, 5 августа в 11 часов поступило сообщение о заблудившемся в лесном массиве возле деревни Василево школьника 2001 года рождения.
"Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД и работники МЧС. В 12.10 пропавший подросток обнаружен местными жителями, в медицинской помощи не нуждается", — отмечается в релизе.
БелаПАН.
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Минск, 6 августа. В Шарковщинском районе нашли заблудившегося в лесу подростка. По информации Витебского областного управления МЧС, 5 августа в 11 часов поступило...
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