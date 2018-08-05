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Землетрясение в Индонезии. Эксклюзивный комментарий белорусов, которые оказались в эпицентре стихии

06.08.2018 09:02 — Новости Общества | БT  
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Не исключено, что число жертв может увеличиться, поскольку спасателям пока не удалось добраться в труднодоступные районы. Подземные толчки магнитудой около 7 произошли на острове Ломбок накануне. Разрушены тысячи зданий, большинство погибших и пострадавших обнаружены под развалинами. С островов эвакуировано около тысячи человек, еще около 700 - в ожидании. Толчки ощущались и на популярном у туристов острове Бали. Нам удалось связать с очевидцем событий из Беларуси.
 
 
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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 91-го. Более 200 человек получили серьезные травмы. Не исключено, что число жертв может увеличиться, поскольку...
 
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