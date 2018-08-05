В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Землетрясение в Индонезии. Эксклюзивный комментарий белорусов, которые оказались в эпицентре стихии Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 91-го. Более 200 человек получили серьезные травмы. Не исключено, что число жертв может увеличиться, поскольку...

Не исключено, что число жертв может увеличиться, поскольку спасателям пока не удалось добраться в труднодоступные районы. Подземные толчки магнитудой около 7 произошли на острове Ломбок накануне. Разрушены тысячи зданий, большинство погибших и пострадавших обнаружены под развалинами. С островов эвакуировано около тысячи человек, еще около 700 - в ожидании. Толчки ощущались и на популярном у туристов острове Бали. Нам удалось связать с очевидцем событий из Беларуси.