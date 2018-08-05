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История этого дня: 6 августа

06.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Международный день «Врачи мира за мир»
1517 — белорусский первопечатник Франциск Скорина выпустил в Праге первую печатную книгу на славянском языке – «Псалтырь», в течение трех лет (1517 – 1519) перевел, прокомментировал и издал 23 книги Библии
1914— в Минске в доме губернатора по инициативе и под руководством его жены Л.Гирс община Красного Креста открыла лазарет для больных и раненых воинов Первой мировой
1977— 39 лет назад с конвейера Минского ПО «Горизонт» сошел первый серийный телевизор «Горизонт-723»
Кто родился: композитор Игорь Лученок, актриса Марина Могилевская, микробиолог Александр Флеминг

 
Теги: Минск
 
 
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Международный день «Врачи мира за мир»1517 — белорусский первопечатник Франциск Скорина выпустил в Праге первую печатную книгу на славянском языке – «Псалтырь»,...
 
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