История этого дня: 6 августа

Международный день «Врачи мира за мир»

1517 — белорусский первопечатник Франциск Скорина выпустил в Праге первую печатную книгу на славянском языке – «Псалтырь», в течение трех лет (1517 – 1519) перевел, прокомментировал и издал 23 книги Библии

1914— в Минске в доме губернатора по инициативе и под руководством его жены Л.Гирс община Красного Креста открыла лазарет для больных и раненых воинов Первой мировой

1977— 39 лет назад с конвейера Минского ПО «Горизонт» сошел первый серийный телевизор «Горизонт-723»

Кто родился: композитор Игорь Лученок, актриса Марина Могилевская, микробиолог Александр Флеминг