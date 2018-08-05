В Барановичах власти послушали горожан и отменили строительство парковки на зеленой зоне

Против строительства автостоянки на 56 машиномест выступали жители домов улицы Орджоникидзе в городе Барановичи. Власти прислушались к мнению горожан, пишет газета «Наш край».



Фото: Ирина Соснина, Наш край

Стоянка, о которой идет речь, входит в план благоустройства территории жилого многоквартирного дома на Орджоникидзе, 11, строительство которого уже началось. Поскольку рядом с домом разместить нужное количество мест для парковки транспорта жильцов было невозможно, появилось решение сделать автостоянку на зеленой зоне, где жители района более 25 лет назад высадили деревья.

Чтобы обсудить спорный вопрос, директор управления капитального строительства города Барановичи Владимир Дронкин и главный архитектор города Виталий Полуянчик организовали встречу с местными жителями прямо у той самой зеленой зоны, которой грозила вырубка. На встречу пришла и депутат городского Совета депутатов Эльмира Богданович, которая в прошлом году поддержала требование людей отменить строительство девятиэтажного дома на месте барака на Калиновского, 6.

Жильцы домов, которые находятся рядом с местом предполагаемого строительства стоянки, обратились со своей бедой к председателю горисполкома Юрию Громаковскому. По стечению обстоятельств в эти же дни в Барановичах проходил прием по личным вопросам помощника Президента — инспектора Брестской области Василия Герасимова. С просьбой отменить стройку к нему пришел генерал в отставке Эдуард Савинич, также проживающий в военном городке.

Поддержала просьбу людей и Эльмира Богданович:

— Конечно, я не могла остаться в стороне от беспокойств моих избирателей. Как врач я прекрасно понимаю, что зеленые насаждения — это легкие города. Конечно, надо понимать и принимать современные условия жизни, например, увеличение количества автотранспорта и необходимость куда-то ставить автомобили. Однако все же следует подходить к вынесению любого решения взвешенно, прислушиваться к просьбам горожан. Учитывая это, я обратилась с депутатским запросом о возможности перенести строительство в другое место.

И власть услышала чаяния людей и их депутата. Как сообщил Виталий Полуянчик, строительства стоянки в ранее обозначенном месте не будет:

— Разумеется, отказаться от ее строительства мы не можем, но учитывая просьбы местных жителей, этот объект будет построен в другом месте, где нет зеленых насаждений.

Принято решение, что парковка будет располагаться на пустыре вдоль улицы Уборевича.

А вот обещание власти провести компенсационные посадки остается в силе. Дополнительное озеленение будет произведено вдоль улицы Уборевича, зеленые насаждения появятся рядом с новой парковкой.