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С 6 по 10 августа в Столинском районе пройдут плановые отключения электроэнергии

06.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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С 6 по 10 августа в Столинском районе пройдут плановые отключения электроэнергии
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с

06 по 10 августа  в населенных пунктах Столинского района.

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
6.08.2018

 

 930 – 1630 д.Бережное

 

 «Винзавод»

 

 Текущий ремонт ТП-100
7.08.2018 930 – 1600 Пос.Лесной все улицы Текущий ремонт ТП-141
8.08.2018

 

 930 — 1600 г.Столин Держинского д.80-107

Советская (в р-не больницы)

Восточная

 Текущий ремонт ТП-28

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

       Дежурная 144 или 22-1-02

       Абонентский отдел 22-3-43

       Энергоинспекция 2-20-61

       Начальник РЭС 22-3-47

       Гл.инженер РЭС 6-14-33

       Зам.начальника РЭС 6-19-75

       Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.     

 

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 06 по 10 августа  в населенных
 
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