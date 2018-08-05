С 6 по 10 августа в Столинском районе пройдут плановые отключения электроэнергии

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с
06 по 10 августа в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|6.08.2018
|930 – 1630
|д.Бережное
|«Винзавод»
|Текущий ремонт ТП-100
|7.08.2018
|930 – 1600
|Пос.Лесной
|все улицы
|Текущий ремонт ТП-141
|8.08.2018
|930 — 1600
|г.Столин
|Держинского д.80-107
Советская (в р-не больницы)
Восточная
|Текущий ремонт ТП-28
В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:
Дежурная 144 или 22-1-02
Абонентский отдел 22-3-43
Энергоинспекция 2-20-61
Начальник РЭС 22-3-47
Гл.инженер РЭС 6-14-33
Зам.начальника РЭС 6-19-75
Одно окно 22-1-25
В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.