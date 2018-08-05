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Будет ли в этом году хороший урожай картофеля?

06.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Алла Войнич
Будет ли в этом году хороший урожай картофеля?shutterstock.com
Читал, что в Беларуси из-за засухи погибло менее 5% посевов. Интересно, как жара отразилась на картофеле? О. Маринич, Гродно
 
 
На белорусских полях картофель находится в хорошем состоянии, но жара не ухудшает рост клубней, информируют в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно последним данным практически во всех регионах у картофеля закончилось цветение, а на некоторых полях отмечается увядание ботвы.

Состояние картофеля оценивается как хорошее. Исключение — некоторые поврежденные  фитофторозом посадки в Минской, Гомельской и Витебской областях. Там состояние оценивается как удовлетворительное.

«В связи с установлением жаркой погоды в начале августа условия для роста клубней ухудшились. По последним данным наблюдений, средняя температура почвы на глубине 10 см на большей территории республики составляет 23-28 градусов тепла, что заметно выше оптимальной», — цитирует БЕЛТА Белгидромет.

 
Теги: Гродно
 
 
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      18:12 05/08/2018 0 616 Алла Войнич shutterstock.com Читал, что в Беларуси из-за засухи погибло менее 5% посевов. Интересно, как жара отразилась на картофеле? О. Маринич, Гродно    ...
 
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