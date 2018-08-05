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Будет ли в этом году хороший урожай картофеля?
06.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Согласно последним данным практически во всех регионах у картофеля закончилось цветение, а на некоторых полях отмечается увядание ботвы.
Состояние картофеля оценивается как хорошее. Исключение — некоторые поврежденные фитофторозом посадки в Минской, Гомельской и Витебской областях. Там состояние оценивается как удовлетворительное.
«В связи с установлением жаркой погоды в начале августа условия для роста клубней ухудшились. По последним данным наблюдений, средняя температура почвы на глубине 10 см на большей территории республики составляет 23-28 градусов тепла, что заметно выше оптимальной», — цитирует
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18:12 05/08/2018 0 616 Алла Войнич shutterstock.com Читал, что в Беларуси из-за засухи погибло менее 5% посевов. Интересно, как жара отразилась на картофеле? О. Маринич, Гродно ...
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