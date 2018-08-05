Будет ли в этом году хороший урожай картофеля?

Согласно последним данным практически во всех регионах у картофеля закончилось цветение, а на некоторых полях отмечается увядание ботвы.

Состояние картофеля оценивается как хорошее. Исключение — некоторые поврежденные фитофторозом посадки в Минской, Гомельской и Витебской областях. Там состояние оценивается как удовлетворительное.