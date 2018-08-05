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Часть улицы Первомайской закрыли для всех видов движения

06.08.2018 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Часть улицы Первомайской — от улицы Пулихова до улицы Захарова, с сегодняшнего дня закрыта для движения всех видов транспорта. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».

Движение будет закрыто с 6 по 19 августа.

Движение автобусов маршрута № 901 в обоих направлениях организуется по ул. Первомайской, Пулихова, Смоленской, Захарова, Первомайской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Парк Горького» по ул. Пулихова в направлении Комаровского рынка и «Захарова» по ул. Захарова в направлении ДС «Дружная».

На предприятии просят учитывать информацию при планировании поездок.

 
 
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Движение всех видов транспорта будет закрыто с 6 по 19 августа.
 
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