Часть улицы Первомайской закрыли для всех видов движения

Часть улицы Первомайской — от улицы Пулихова до улицы Захарова, с сегодняшнего дня закрыта для движения всех видов транспорта. Об этом сообщает ГУ «Столичный транспорт и связь».

Движение будет закрыто с 6 по 19 августа.

Движение автобусов маршрута № 901 в обоих направлениях организуется по ул. Первомайской, Пулихова, Смоленской, Захарова, Первомайской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Парк Горького» по ул. Пулихова в направлении Комаровского рынка и «Захарова» по ул. Захарова в направлении ДС «Дружная».

На предприятии просят учитывать информацию при планировании поездок.