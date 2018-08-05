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В Фарном костеле Гродно открыли алтарь Божьей матери Розария

06.08.2018 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В Фарном костеле Гродно 5 августа состоялось открытие и освящение восстановленного бокового алтаря Божьей матери Розария (Ружанцовой). Праздничное богослужение возглавил архиепископ Гродненской католической епархии Александр Кашкевич, сообщает БЕЛТА.


Реставрировали алтарь, который был написан в начале XVIII века, два с половиной года.



 
Теги: Гродно
 
 
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В Фарном костеле Гродно 5 августа состоялось открытие и освящение восстановленного бокового алтаря Божьей матери Розария (Ружанцовой). Праздничное богослужение...
 
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