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В Фарном костеле Гродно открыли алтарь Божьей матери Розария
06.08.2018 10:41 — Новости Общества | Tut.by
В Фарном костеле Гродно 5 августа состоялось открытие и освящение восстановленного бокового алтаря Божьей матери Розария (Ружанцовой). Праздничное богослужение возглавил архиепископ Гродненской католической епархии Александр Кашкевич, сообщает
Реставрировали алтарь, который был написан в начале XVIII века, два с половиной года.
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В Фарном костеле Гродно 5 августа состоялось открытие и освящение восстановленного бокового алтаря Божьей матери Розария (Ружанцовой). Праздничное богослужение...
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