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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа

06.08.2018 11:02 — Новости Общества | БелТА  
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку пройдет небольшой дождь. Днем в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем плюс 21-27.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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