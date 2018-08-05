В Гродно милиция разыскивает неизвестных, обстрелявших дом из пневматического оружия

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия дом 39-летнего жителя Гродно. Мужчины не было в городе с 28 июля по 4 августа. Когда он вернулся домой, то увидел, что повреждены фасад дома и окно, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





Потерпевший сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители сейчас устанавливают, кто мог быть причастен к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».