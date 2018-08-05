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В Гродно милиция разыскивает неизвестных, обстрелявших дом из пневматического оружия

06.08.2018 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Неизвестные обстреляли из пневматического оружия дом 39-летнего жителя Гродно. Мужчины не было в городе с 28 июля по 4 августа. Когда он вернулся домой, то увидел, что повреждены фасад дома и окно, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Потерпевший сообщил о случившемся в милицию. Правоохранители сейчас устанавливают, кто мог быть причастен к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

 
Теги: Гродно
 
 
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Неизвестные обстреляли из пневматического оружия дом 39-летнего жителя Гродно. Мужчины не было в городе с 28 июля по 4 августа. Когда он вернулся домой, то увидел, что...
 
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