Как правильно утилизировать древесные отходы после обрезки деревьев и кустарников на дачном участке





После обрезки деревьев и кустарников на дачном участке остается внушительное количество древесных отходов. Спиленные стволы, ветви, вырезанные побеги подлежат дальнейшей утилизации. И перед хозяином участка встает вопрос, каким способом избавиться от нелицеприятной кучи древесного мусора, портящего внешний вид сада.

Самый популярный способ – сжигание. Альтернативным вариантом утилизации древесных отходов может стать их последующее измельчение. Древесной золе или опилкам затем можно найти полезное применение на приусадебном участке. Эта статья адресована тем, кто не хочет тратить время и силы на сжигание или измельчение древесных отходов.

Итак, если древесных обрезков накопилось большое количество, а у вас нет возможности утилизировать их одним из вышеперечисленных способов, советуем обратиться в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», где за определенную плату к вам приедут в оговоренные сроки и вывезут весь мусор с приусадебного участка. Заказать услуги погрузки и вывоза древесных остатков с вашего участка можно по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Озерная, 3а. В приемной вас попросят написать заявление на имя директора с указанием видов работ. На основании заявления специалисты оформят заказ-договор. Оплатить услуги можно на месте, на почте или в банке уже по факту. Стоимость услуги рассчитывается просто: 1 час эксплуатации транспортного средства стоит 26 руб. 76 коп. Плюс придется доплатить порядка 2-2,5 рублей за погрузку-разгрузку, если вам это необходимо.

По всем вопросам можно обращаться по тел. 7-45-07.

Елена ЛАВРОВА.