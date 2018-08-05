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Следователи устанавливают обстоятельства ДТП под Оршей, в котором сгорели два автомобиля и погибли пассажирка и водитель

06.08.2018 10:49 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 августа. Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого сгорело два автомобиля, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Установлено, что 1 августа 29-летний водитель автомобиля "ГАЗ" одного из предприятий Могилева находился на обочине автодороги М8 граница РФ (Езерище) — ВитебскГомель — граница Украины (Новая Гута) со стороны Могилева в направлении Витебска. В салоне автомобиля были две пассажирки, жительницы Могилева.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 41-летнеий житель Бобруйска, двигался в попутном направлении. На 175-м километре автодороги вблизи городского поселка Бабиничи Оршанского района при выезде на проезжую часть "ГАЗа" произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, после чего машины загорелись.

В результате аварии 41-летняя пассажирка "ГАЗа" от полученных травм скончалась на месте происшествия. 30-летняя пассажирка этого автомобиля помещена в реанимацию с термическими ожогами 80% тела.

В отношении водителя автомобиля "ГАЗ" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель "ГАЗа" (житель Могилева) был госпитализирован с термическими ожогами IV степени более 95% тела. От полученных телесных повреждений мужчина на вторые сутки после ДТП скончался.

Жителям Бобруйска — водителю и двум 42-летним пассажирам Toyota Land Cruiser, доставленным в учреждение здравоохранения, госпитализация не потребовалась.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, по предварительным данным, был трезв. На место происшествия выбывала следственная группа. В осмотре места происшествия также принимали участие следователи областного аппарата управления Следственного комитета.

Следователями назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Их производство поручено сотрудникам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Минск, 6 августа. Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого сгорело...
 
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