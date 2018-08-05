Погода на неделю: жара уйдет, но ненадолго

Лето продолжается и во второй половине недели в Беларусь вновь вернется жара. Но начало недели будет комфортным из-за воздушных масс с Балтики. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

7 августа, во вторник, ночью погодные условия в основном будет определять область повышенного давления, так что будет преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области возможен небольшой дождь. Днем малоактивный фронтальный раздел принесет в отдельные районы Беларуси кратковременные дожди с грозами. Минимальная температура воздуха ночью по стране +11…+16°С, максимальная температура днем составит +21…+27°С.

В среду, 8 августа, под влиянием фронтального раздела в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11…+16°С, максимальная температура днем составит от +23°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу.

9 августа, в четверг, погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается жаркая преимущественно без осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11…+17°С, максимальная температура днем составит от +25°С по востоку до +33°С по западу Беларуси.

В пятницу, 10 августа, в области повышенного давления будет основном без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +14…+20°С, максимальная температура днем по республике составит +27…+33°С.

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