Осенью 10 дней, весной - шесть. Минобр посчитал, сколько дети отдохнут в будущем учебном году

В Министерстве образования подсчитали, сколько дней школьники будут отдыхать в 2018—2019 учебном году. Традиционно самые длинные каникулы — летние, 92 дня. Самые короткие — весенние, они продлятся шесть дней.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На сайте Минобразования появилось расписание четвертей предстоящего учебного года:

первая четверть — с 1 сентября по 27 октября 2018 года;

вторая — с 8 ноября по 22 декабря 2018 года;

третья — с 8 января по 23 марта 2019 года;

четвертая — с 1 апреля по 31 мая 2019 года.

Что же касается каникул, то здесь следующий график:

осенние — 10 дней, с 29 октября по 7 ноября 2018 года включительно;

зимние — 15 дней, с 24 декабря 2018 года по 7 января 2019 года включительно;

весенние — 6 дней, с 25 марта по 30 марта 2019 года включительно;

летние — 92 дня, с 1 июня по 31 августа 2019 года. Учеников, которые заканчивают девять классов, летом ждут экзамены, поэтому отдыхать они начнут только с 13 июня. Самые длинные каникулы для них уменьшатся до 80 дней.

Кроме того, для ребят из I-II классов, а также третьеклашек с особенностями психофизического развития, которые в начальной школе учатся пять лет, в ІІІ четверти есть дополнительные зимние каникулы. Они продлятся 7 дней, с 11 февраля по 17 февраля 2019 года.