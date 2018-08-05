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Врачи не смогли вынести женщину с переломом из подъезда из-за узких пролетов, понадобилась помощь МЧС

06.08.2018 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях гомельским спасателям пришлось провести настоящую спецоперацию по спасению пенсионерки. Понадобилось даже альпинистое снаряжение. Подробности сообщили в МЧС.


 76-летняя жительница деревни Романовичи сломала шейку бедра. Однако, прибывшие по вызову врачи скорой из-за узких лестничных пролетов в подъезде не смогли спустить со второго этажа нуждающуюся в госпитализации пенсионерку. Пришлось вызывать МЧС.

Спасателями при помощи альпинистского снаряжения спустили женщину через оконный проем и передали врачам.

 
 
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На днях гомельским спасателям пришлось провести настоящую спецоперацию по спасению пенсионерки. Понадобилось даже альпинистое снаряжение.
 
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