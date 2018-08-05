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Врачи не смогли вынести женщину с переломом из подъезда из-за узких пролетов, понадобилась помощь МЧС
06.08.2018 12:01 — Новости Общества | Tut.by
На днях гомельским спасателям пришлось провести настоящую спецоперацию по спасению пенсионерки. Понадобилось даже альпинистое снаряжение. Подробности
Спасателями при помощи альпинистского снаряжения спустили женщину через оконный проем и передали врачам.
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Врачи не смогли вынести женщину с переломом из подъезда из-за узких пролетов, понадобилась помощь МЧС
На днях гомельским спасателям пришлось провести настоящую спецоперацию по спасению пенсионерки. Понадобилось даже альпинистое снаряжение.
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