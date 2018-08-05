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Вступительная кампания в Беларуси вышла на финишную прямую

06.08.2018 12:15 — Новости Общества | БелТА  
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Вступительная кампания в Беларуси вышла на финишную прямую
Фото из архива

До завершения абитуриентской кампании в Беларуси остаются считанные часы. Вузы проводят открытые заседания приемных комиссий по зачислению на дневное и заочное отделения студентов-платников. Совсем скоро на сайтах университетов появятся списки первокурсников.

В БГУ, по словам ответственного секретаря приемной комиссии Вячеслава Молофеева, деканы факультетов проводят собеседования с будущими студентами. По традиции на таких встречах объявляются проходные баллы. После этого абитуриенты подписывают договоры на обучение, которые служат основанием для зачисления. Как отмечал ранее Вячеслав Молофеев, в БГУ не ожидают, что проходные баллы 2018 года будут существенно отличаться от прошлогодних.

БГУИР сегодня также завершает зачисление на дневную платную, заочную платную, дистанционную формы получения образования. Новоиспеченные студенты семи факультетов ведущего IT-вуза страны сегодня смогут встретиться со своими преподавателями. Информация о результатах вступительной кампании будет размещена на сайте abitur.bsuir.by, в электронных кабинетах абитуриентов. Накануне БГУИР разместил информацию о стоимости обучения для студентов первого курса на 2018/2019 учебный год. Так, на дневном для всех специальностей она составит от Br2,7 тыс. (на факультетах компьютерного проектирования (ФКП), инфокоммуникаций (ФИК) до Br3,2 тыс. (на факультете компьютерных систем и сетей (ФКСиС).

Открытые заседания приемной комиссии по зачислению платников проходят сегодня в БНТУ, БГЭУ, МГЛУ и других вузах.

Прием документов на платную форму обучения в учреждениях высшего образования завершился 4 августа.

На бюджетные места зачисление закончилось 28 июля. По его итогам отмечался значительный рост конкурсов и проходных баллов на многие специальности.-0-

 
 
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До завершения абитуриентской кампании в Беларуси остаются считанные часы. Вузы проводят открытые заседания приемных комиссий по зачислению на дневное и заочное...
 
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