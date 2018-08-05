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"Ударил, чтобы он не ударил первым". Суд разбирает дело об избиении Сергея Чалого

06.08.2018 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в суде Центрального суда Минска начался процесс по делу Сергея Чалого. В избиении экономиста и его друга Соколовского обвиняются двое мужчин.


Сергей Чалый перед процессом

Обвиняемые появляются в суде за несколько минут до начала заседания. Кириллу Довнару 32 года, работает электромонтером, ранее не судим.

— Зачем вы меня снимаете? Может, я против? — обращается парень к журналистам, когда они наводят на Довнара камеры.

Второму обвиняемому, Александру Рублеву, 29 лет. Он занимается строительством, женат, в 2014 году был судим за хулиганство и приговорен к трем годам химии, наказание отбыл полностью. Отвечая на вопросы своего адвоката, Рублев рассказал, что закончил школу с углубленным изучением английского языка, колледж в Слуцке, работал строителем в известном столичном медицинском центре.

Обвиняемых после избиения задерживали на двое суток, затем отпустили. Вплоть до суда они находились не под стражей. На имя судьи от пресс-центра ГУВД поступило ходатайство с просьбой разрешить снимать процесс на фото- и видеокамеру.

— Уже все отсняли, не имеет смысла запрещать, — высказались обвиняемые.


Однако хоть потерпевшие и адвокаты были не против, суд съемку запретил.

По версии обвинения, Довнар и Рублев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили экономиста Сергея Чалого и его друга Соколовского. «Имея умысел и проявляя неоправданную агрессию» они нанесли Соколовскому два удара, после этого потерпевший упал, и обвиняемые нанесли не менее 6 ударов по телу и голове.

Экономисту Чалому они нанесли один удар по голове и «не менее десяти» после того, как он упал на землю.

Обвиняемые вину признают частично, не соглашаясь с тем, что все произошло «из хулаганских побуждений».


Александр Рублев

— Вечером 18 мая я гулял по городу, зашли в универсам «Центральный «, выпил кофе. И уже с женой собирался домой, но встретил случайно за углом товарища Чалого, — рассказывает во время допроса в суде Александр Рублев.

— Только кофе пили? — уточняет прокурор.

— Мы в кафе сидели, общались, кушали, я выпил немного пива. В связи с тем, что пиво у нас сейчас невкусное, я больше 0,5 литров выпить не могу. Пил кофе, — повторяет в очередной раз обвиняемый.

— Только пиво пили? — снова уточняет гособвинитель.

— Еще грамм 20 мартини, после 23.00 мы отправились во двор, продолжили профессиональные разговоры, как заштукатурить стену, — вспоминает обвиняемый.

По словам Рублева, компания уже расходилась, однако его жене надо было задержаться во дворе. Он попросил Чалого с другом отойти в торону, началась словесначя перепалка, и Рублев набрал друга, попросил вернуться во двор.

Александра Рублева говорит, что все происходило быстро. Якобы Анатолий Соколовский «взмахнул рукой, попытался ударить Довнара».

— Я ударил Чалого, чтобы он первым меня не ударил, — говорит обвиняемый.

— Так Чалый совершал какие-то телодвижения в вашу сторону? — спрашивает прокурор.

— Я не знаю, человек был пьян. Я ударил, он присел, — отвечает Рублев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После избиения Чалого и Соколовского компания сбежала, поехала в район завода «Коммунарки», где продолжила «свои диалоги».

Увидев в интернете новость о нападении на Сергея Чалого, обвиняемые сами пришли в милицию. За испорченную одежду Сергею Чалому заплатили 240 рублей, Анатолию Соколовскому — 5.

— Так от чего образовались удары у потерпевших? — уточняет прокурор у Рублева.

— Кто-то был пьян и ему могло показаться, — отвечает обвиняемый. — Я согласен, что нанесение ударов — это не стыкуется с законом, но это было не беспричинно. Я защищал супругу. После всего встречался с Анатолием Соколовским, извинился, что испортили друг другу настроение. Чалый на контакт не шел, — рассказывает Александр Рублев.

— Вы можете к нему обратится сейчас, — предложила семья.

— Сергей, я извиняюсь, — обратился к Сергею Чалому обвиняемый.

Напомним, экономиста Сергея Чалога избили ночью 19 мая. Сергей Чалый, по его словам, вместе с двумя друзьями ушел из бара и пошел во двор дома неподалеку. Через несколько минут, утверждал автор «Экономики на пальцах», к ним подбежали пять человек и начали избивать.

— Товарищей почти не задело, били меня. И только по голове — на теле даже синяков нет, — рассказывал Сергей Чалый TUT.BY.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и сообщил о задержании пяти человек. Чуть позже заявление сделала столичная милиция. По версии ГУВД, это была «обоюдная драка».

— В результате опроса подозреваемых выяснились дополнительные обстоятельства: ночью 19 мая 2018 года в этом же дворе распивала спиртные напитки не только компания Чалого, но еще и компания из 5 человек. Около 00.30 часов указанные молодые люди уже решили расходиться по домам. Проходя мимо компании Чалого, семейная пара, которая отстала от своих друзей, услышала в свой адрес различного рода шутки, насмешки и нецензурную брань. Предвидя конфликт, супруг позвонил друзьям, которые в то время уже отошли вперед. Когда указанные граждане подошли, компания Чалого спровоцировала конфликт, в результате которого началась обоюдная драка, исход которой решило количество выпитого спиртного и количество участников, — сообщал сайт ГУВД.

Кстати, избиение Чалого прокомментировал даже глава внутренних дел Игорь Шуневич.

— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого пока, наверное, потерпевшего, — рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» Шуневич. — Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний.

Санкция статьи, которая предъявлена обвиняемым, предусматривает наказание от ареста до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня в суде Центрального суда Минска начался процесс по делу Сергея Чалого. В избиении экономиста и его друга Соколовского обвиняются двое мужчин.
 
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