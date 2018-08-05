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Белорусы в Индонезии: "Скоро свадьба. Опасались дождя, а теперь молимся, хоть бы не землетрясение"

06.08.2018 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В Индонезии в воскресенье произошло землетрясение. Основной удар стихии пришелся на остров Ломбок, эвакуированы до 91 тысячи человек. Чувствовались сильные толчки и на острове Бали. TUT.BY расспросил у белорусов, которые находятся сейчас в Индонезии, что сейчас происходит.


Индонезия. Фото Марии Головкиной

Посольство Беларуси в Индонезии сообщало, что белорусов среди пострадавших во время землетрясения не выявили.

Белоруска Татьяна Ефимова уже несколько лет живет на острове Бали, в городе Убуде. Говорит, что за последние годы здесь было немало землетрясений, но вчерашнее было самым сильным.

— Землетрясение застало меня прямо дома в кровати — мы живем на втором этаже двухэтажного дома. Это было около восьми вечера по местному времени. Мы смотрели кино с моим женихом, и, когда тряхнуло, не сговариваясь взялись за руки и побежали. Побежали на улицу, во двор, где столпились соседи. Наш сосед снизу, турист из Тайваня, потом долго держался рукой за стену — видимо, слушал, есть ли толчки. Сколько это продолжалось, сложно сказать. Думаю, пару минут.

Татьяна рассказывает, что потом все разошлись по домам. Ночью снова чувствовались толчки, и люди выходили на улицы.

— Очень сюрреалистичные ощущения. Чувство, что все смещается. Качка, как в лодке, но это страшно, потому что нет точки опоры. Все двигается друг относительно друга: стены, каменная лестница, заборы. И главное, очень громко звенят стекла в окнах.

Белоруска добавляет, что в ее городе землетрясение не ощущалось так сильно, как, например, на побережье.

- Мне сразу стали писать друзья. Сказали, что есть опасность цунами. И те, кто живёт в Куте — это туристический город на юге Бали — моментально собрались и приехали в Убуд. Но тут ночью тоже трясло.

Девушка надеется, что на этом землетрясение закончилось.

— У нас свадьба в четверг. Сначала опасались дождя, теперь молимся — только бы не землетрясение, — улыбается белоруска.

Мария и Владимир Головкины — путешественники из Беларуси, они уже несколько недель находятся на полуострове Букит, в южной части индонезийского острова Бали. Молодые люди снимают квартиру на первом этаже, как раз были на кухне, когда начались толчки.

— Сижу на стуле, стул завибрировал. Говорю: «Ой, трясет!», — рассказывает Маша. — Выскочили сразу на улицу — и мы, и наши соседи — кто в чем был, босиком, без маек. Ждали, что будет. Толчки продолжались секунд двадцать-тридцать.

— Местные спросили, испугались ли мы, — добавляет Владимир. — Но мы не сильно испугались. Неделю назад было землетрясение, правда, его мы не заметили, потому что поднимались на вулкан. В Индонезии землетрясения происходят часто, но такие большие — редко. Впрочем, в нашем районе ничего страшного не произошло. В русскоязычном телеграмм-канале пишут, что в городе Куте падали вывески с магазинов и трясло довольно значительно. У них была угроза цунами, но она продержалась только час.

Белорусы рассказывают, что на всякий случай у них собран «тревожный чемоданчик».

— Рюкзак, в котором документы, деньги, вода и немного еды на случай, что ночью начнется землетрясение и нужно будет надолго убегать на улицу, — рассказывает Мария.


Индонезия. Фото: Мария Головкина

Еще один белорус, Дмитрий Морозов, как раз сейчас на Бали пишет книгу.

Он рассказывает TUT.BY, что вчерашние толчки застали его в кафе, и такое с ним уже не в первый раз.

— Недели две назад тоже толчки доходили до Бали, потряхивало. Сидишь и чувствуешь вибрацию: будто под тобой проходит метро, но метро здесь нет. Официантки засуетились, люстра большая стала раскачиваться из стороны в сторону. Я не паникер, но потом стало сильнее потряхивать. Я аккуратно сложил ноут в рюкзак, медленно стал выходить, с мыслью, чтобы люстра не упала на голову. Официанты выводили нас из кафе. Секунд тридцать все тряслось: ощущения будто ты на аттракционе из разряда «Попробуй устоять». Потом вернулись в кафе. Еще в течение двух часов немного потрясывало. Вообще три-четыре балла — такие землетрясения в Индонезии дело обычное, но пять-шесть — это бывает редко. На Ломбоке, знаю, есть сильные разрушения, а тут ничего, и люди, у которых есть чувство юмора, посмеялись и разошлись. Более тревожно было в декабре, когда у нас тут огонь был и просыпался вулкан.

 
 
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В Индонезии произошло землетрясение. Основной удар стихии пришелся на остров Ломбок, эвакуированы до 91 тысячи человек. Чувствовались сильные толчки и на острове...
 
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