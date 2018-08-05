Милиция нашла мужчину, который избил работников Döner King на Зыбицкой из-за того, что те отказали дать ему продегустировать кофе. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.





18 июля около 12 часов мужчина зашел в Döner King на Зыбицкой и попросил у работников сделать ему кофе, но с предварительной дегустацией. Так он хотел проверить, стоит ли ему брать тут кофе.

Ему отказали, после чего мужчина стал наносить удары работникам заведения, а потом ушел из кафе. Вот видео инцидента:

Публикация от КОКОБАЙ | МИНСК (@koko_by) 3 Авг 2018 в 7:05 PDT

Нападавшим оказался временно неработающий ранее несудимый 35-летний житель столицы. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что избил работников из-за того, что несколькими днями ранее ему тут продали некачественный товар.