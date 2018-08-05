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Милиция нашла мужчину, который избил работников Döner King на Зыбицкой

06.08.2018 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция нашла мужчину, который избил работников Döner King на Зыбицкой из-за того, что те отказали дать ему продегустировать кофе. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


18 июля около 12 часов мужчина зашел в Döner King на Зыбицкой и попросил у работников сделать ему кофе, но с предварительной дегустацией. Так он хотел проверить, стоит ли ему брать тут кофе.

Ему отказали, после чего мужчина стал наносить удары работникам заведения, а потом ушел из кафе. Вот видео инцидента:

 

Публикация от КОКОБАЙ | МИНСК (@koko_by)

Нападавшим оказался временно неработающий ранее несудимый 35-летний житель столицы. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что избил работников из-за того, что несколькими днями ранее ему тут продали некачественный товар.

 
Теги: Минск
 
 
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Он напал на работников потому, что те отказали ему в дегустации кофе.
 
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