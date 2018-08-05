|
Милиция нашла мужчину, который избил работников Döner King на Зыбицкой
06.08.2018 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Милиция нашла мужчину, который избил работников Döner King на Зыбицкой из-за того, что те отказали дать ему продегустировать кофе. Об этом
18 июля около 12 часов мужчина зашел в Döner King на Зыбицкой и попросил у работников сделать ему кофе, но с предварительной дегустацией. Так он хотел проверить, стоит ли ему брать тут кофе.
Ему отказали, после чего мужчина стал наносить удары работникам заведения, а потом ушел из кафе. Вот видео инцидента:
Нападавшим оказался временно неработающий ранее несудимый 35-летний житель столицы. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что избил работников из-за того, что несколькими днями ранее ему тут продали некачественный товар.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он напал на работников потому, что те отказали ему в дегустации кофе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)