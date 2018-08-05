В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Среди жертв землетрясения в Индонезии белорусов нет Посольство нашей страны отслеживает обстановку. При необходимости экстренной помощи для граждан Беларуси открыта специальная горячая телефонная линия для связи...

По официальным данным, погиб 91 человек. Однако буквально только что появилась неподтвержденная информация, что в печальном списке 142 жителя. Свыше 200 получили серьезные травмы. Сильнее всего пострадал остров Ломбок. Там разрушены тысячи зданий. Сегодня зафиксировано более 130 афтершоков. Подземную стихию ощутили и туристы на Бали. Нам удалось связаться с белорусами - очевидцами событий.