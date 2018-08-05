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Среди жертв землетрясения в Индонезии белорусов нет

06.08.2018 12:02 — Новости Общества | БT  
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По официальным данным, погиб 91 человек. Однако буквально только что появилась неподтвержденная информация, что в печальном списке 142 жителя. Свыше 200 получили серьезные травмы. Сильнее всего пострадал остров Ломбок. Там разрушены тысячи зданий. Сегодня зафиксировано более 130 афтершоков. Подземную стихию ощутили и туристы на Бали. Нам удалось связаться с белорусами - очевидцами событий.
 
 
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