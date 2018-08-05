В Минске после употребления психотропа погибла 19-летняя студентка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, неустановленное лицо 3 августа сбыло молодым людям особо опасное психотропное вещество. Вечером 4 августа компания из 8 человек, четверо из которых — несовершеннолетние, собралась в квартире погибшей девушки. Некоторые из компании употребили приобретенный ранее психотроп, в том числе и хозяйка „вечеринки“. Родителей девушки в это время дома не было», — рассказали в СК.

Вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле присутствующие употребили сразу, а остальные капсулы остались «на следующий раз».

Спустя некоторое время девушке стало плохо, ее друзья вызвали скорую помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия прибывших медиков, девушка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье по ч. 5 ст. 328 УК Беларуси («незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека»). Санкции — до 25 лет лишения свободы.

Ведется расследование.