ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске после употребления психотропа погибла 19-летняя студентка

06.08.2018 12:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске после употребления психотропа погибла 19-летняя студентка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, неустановленное лицо 3 августа сбыло молодым людям особо опасное психотропное вещество. Вечером 4 августа компания из 8 человек, четверо из которых — несовершеннолетние, собралась в квартире погибшей девушки. Некоторые из компании употребили приобретенный ранее психотроп, в том числе и хозяйка „вечеринки“. Родителей девушки в это время дома не было», — рассказали в СК.

Вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле присутствующие употребили сразу, а остальные капсулы остались «на следующий раз».

Спустя некоторое время девушке стало плохо, ее друзья вызвали скорую помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия прибывших медиков, девушка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье по ч. 5 ст. 328 УК Беларуси («незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека»). Санкции — до 25 лет лишения свободы.

Ведется расследование.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 августа компания из 8 человек, четверо из которых - несовершеннолетние, собралась в квартире погибшей девушки. Некоторые из компании употребили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусы в Индонезии: "Скоро свадьба. Опасались дождя, а теперь молимся, хоть бы не землетрясение"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика