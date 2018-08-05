ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководители министерств и комитетов проведут в августе выездные приемы граждан

06.08.2018 12:44 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Руководители министерств и комитетов проведут в августе выездные приемы граждан
Фото из архива

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов госуправления проведут в августе выездные приемы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства Беларуси.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык проведет прием граждан 10 августа в Логойском райисполкоме, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев - 29 августа на автосборочном производстве "Неман" в Лиде.

На 15 августа запланирована встреча с гражданами в Молодечненском райисполкоме председателя Госстандарта Виктора Назаренко, на 16 августа в Столбцовском райисполкоме - Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко. В Волковысском райисполкоме 24 августа проведет прием председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов госуправления проведут в августе выездные приемы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске после употребления психотропа погибла 19-летняя студентка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика