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Белорусы, заняв первое место, выходят в финал конкурса "Снайперский рубеж"

06.08.2018 12:05 — Новости Общества | БT  
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В финале конкурса за звание лучшей снайперской команды вместе с белорусами поборются представители Казахстана, России и Китая.  
 
 
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