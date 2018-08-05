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Белорусы, заняв первое место, выходят в финал конкурса "Снайперский рубеж"
06.08.2018 12:05 — Новости Общества | БT
В финале конкурса за звание лучшей снайперской команды вместе с белорусами поборются представители Казахстана, России и Китая.
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