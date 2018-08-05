ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах на прапорщика завели дело за незаконные действия в отношении оружия

06.08.2018 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Военнослужащий одной из частей Барановичского гарнизона подозревается в незаконных действиях в отношении оружия. Также известно еще о нескольких фигурантах по этому делу. Все они задержаны.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Факт незаконных действий выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.

«Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты, связанные с незаконными действиями в отношении оружия, задержаны, проводятся следственные действия компетентными органами», — сообщил TUT.BY официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

По информации TUT.BY, дело находится в производстве Центрального аппарата Следственного комитета.

«Информация по уголовному делу будет предоставляться исходя из целесообразности и с разрешения следователей», — сообщили TUT.BY в пресс-службе СК.

Ранее о данном происшествии писала барановичская газета Intex-press со ссылкой на свои источники:

«Прапорщик 8-й радиотехнической бригады похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты. И что-то из этого даже продал. Мужчине 20−25 лет, в воинской части он служил по контракту, недавно отучился на прапорщика и получил это звание. Собеседники говорят об одном подозреваемом и о том, что его, как и покупателей, задержали».

По данным «Нашей Нiвы», подозреваемый прапорщик служил в роте материально-технического обеспечения в должности заведующего вооруженного состава части. В ходе следствия он дал показания на еще двух человек.

Как утверждает издание, оружие из части выносили на продажу.

«АКСУ продавался за 1000 долларов, ПМ (пистолет Макарова. — TUT.BY) — за 250. Известно, что все те, кто купил или получил в подарок оружие, сейчас находятся под следствием, еще часть украденного следователи нашли в двух тайниках под Клецком и Барановичами», — пишет «Наша Нiва».

Официальные источники информацию о продаже оружия пока не подтвердили, но и не опровергли.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также известно еще о нескольких фигурантах по этому делу. Все они задержаны.
 
Новости дня
Новости общества
 
Руководители министерств и комитетов проведут в августе выездные приемы граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика