В Барановичах на прапорщика завели дело за незаконные действия в отношении оружия

Военнослужащий одной из частей Барановичского гарнизона подозревается в незаконных действиях в отношении оружия. Также известно еще о нескольких фигурантах по этому делу. Все они задержаны.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Факт незаконных действий выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.

«Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты, связанные с незаконными действиями в отношении оружия, задержаны, проводятся следственные действия компетентными органами», — сообщил TUT.BY официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

По информации TUT.BY, дело находится в производстве Центрального аппарата Следственного комитета.

«Информация по уголовному делу будет предоставляться исходя из целесообразности и с разрешения следователей», — сообщили TUT.BY в пресс-службе СК.

Ранее о данном происшествии писала барановичская газета Intex-press со ссылкой на свои источники:

«Прапорщик 8-й радиотехнической бригады похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты. И что-то из этого даже продал. Мужчине 20−25 лет, в воинской части он служил по контракту, недавно отучился на прапорщика и получил это звание. Собеседники говорят об одном подозреваемом и о том, что его, как и покупателей, задержали».

По данным «Нашей Нiвы» , подозреваемый прапорщик служил в роте материально-технического обеспечения в должности заведующего вооруженного состава части. В ходе следствия он дал показания на еще двух человек.

Как утверждает издание, оружие из части выносили на продажу.

«АКСУ продавался за 1000 долларов, ПМ (пистолет Макарова. — TUT.BY) — за 250. Известно, что все те, кто купил или получил в подарок оружие, сейчас находятся под следствием, еще часть украденного следователи нашли в двух тайниках под Клецком и Барановичами», — пишет «Наша Нiва».

Официальные источники информацию о продаже оружия пока не подтвердили, но и не опровергли.