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Три серебряные и одну бронзовую награды завоевали белорусские военнослужащие с начала АрМИ-2018

06.08.2018 13:12 — Новости Общества | БелТА  
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Три серебряные и одну бронзовую награды завоевали белорусские военнослужащие с начала АрМИ-2018
Фото с сайта Министерства обороны

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги нескольких состязаний Армейских международных игр. Белорусские военнослужащие к этому времени завоевали три серебряные и одну бронзовую награды, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В Минобороны отметили, что с серебром белорусская команда возвращается из города Волжский (Россия), где проходил конкурс инженерных подразделений "Инженерная формула". Золото - у России, бронзу завоевала команда КНР. Также серебряную награду национальная сборная привезла с конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих "Воин Содружества". Здесь в тройку лидеров вошли Казахстан (1-е место) и Армения (3-е место). На второй ступени пьедестала почета завершили свое выступление белорусские экипажи разведки войск радиационной, химической и биологической защиты - в конкурсе "Безопасная среда". Он проходил в Костроме. Белорусы уступили лишь хозяевам соревнований ­ россиянам. На третьем месте - команда Китая.

В тройку лидеров удалось попасть и белорусским кинологам. В конкурсе "Верный друг" они были среди лидеров с самого начала. В конкурентной борьбе белорусы уступили командам из России (1-е место) и Китая (2-е место).

В оборонном ведомстве рассказали о промежуточных результатах участия белорусских военных в АрМИ. Продолжается борьба в конкурсе "Снайперский рубеж", который проходит в Бресте. По итогам двух этапов лидирует белорусская дружина. На втором месте - снайперы из Казахстана, за ними - команда России. Белорусские специалисты продовольственной службы вышли в финал соревнования "Полевая кухня". За победу им предстоит сразиться с командами из КНР, России, Казахстана, Монголии и Азербайджана. На второй позиции по результатам двух этапов расположилась белорусская сборная в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". Главные конкуренты в борьбе за лидерство - специалисты из Казахстана и России (1-е и 3-е места после двух этапов соответственно).

Белорусские команды, впервые принимающие участие в Армейских международных играх, - расчеты беспилотных летательных аппаратов и специалисты связи по- прежнему уверенно удерживают вторые позиции состязаний, уступая только хозяевам конкурсов - коллегам из Казахстана.

АрМИ проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. Всего программа игр включает 28 конкурсов. На территории России пройдут 18 из них. Иран примет состязание военных водолазов "Глубина". В Азербайджане пройдет "Кубок моря" - соревнование экипажей надводных кораблей. В Казахстане за победу будут бороться артиллерийские расчеты, военные связисты и экипажи беспилотных летательных аппаратов. На территории Беларуси с 28 июля по 11 августа проходит конкурс "Снайперский рубеж". Его принимает полигон 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом. Беларусь участвует в Армейских международных играх с 2015 года. -0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги нескольких состязаний Армейских международных игр. Белорусские военнослужащие к этому времени завоевали три...
 
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