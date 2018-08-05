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19-летняя минчанка умерла в собственной квартире от передозировки наркотиков

06.08.2018 13:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 августа. Молодая минчанка умерла в собственной квартире от передозировки наркотиков.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, 5 августа в 1 час 30 минут в оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска поступило сообщение о смерти 19-летней студентки одного из столичных вузов. Первомайским районным отделом Следственного комитета в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства.

По данным следствия, неустановленное лицо 3 августа сбыло молодым людям особо опасное психотропное вещество с использованием закладки. Вечером 4 августа компания из восьми человек, четверо из которых — несовершеннолетние, собралась в квартире, где проживала погибшая девушка. Родители девушки при этом дома отсутствовали.

По оперативным данным сотрудников наркоконтроля Первомайского РУВД Минска, приобретенное заранее вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по 2 капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле присутствующие употребили сразу, а остальные капсулы оставались для последующего употребления.

Спустя некоторое время хозяйке квартиры стало плохо, ее гости вызвали скорую медицинскую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, девушка скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 328 (незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками внутренних дел проводится работа по установлению лиц, причастных к совершению противоправных действий. Назначено проведение ряда экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 августа. Молодая минчанка умерла в собственной квартире от передозировки наркотиков. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, 5 августа в 1 час 30 минут в...
 
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