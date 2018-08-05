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Мошенник из Бреста выманил у матери обвиняемого 50 долларов "взятки" судье

06.08.2018 14:36 — Новости Общества | Tut.by  
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36-летний житель Бреста получил срок за мошенничество и кражу.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Мужчина случайно узнал, что в суде Московского района рассматривается уголовное дело брестчанина, который обвинялся в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Он связался с мамой подсудимого и предложил передать через него взятку судье. Обвиняемый заверил женщину, что за 50 долларов и 50 рублей вознаграждения судья назначит ее сыну менее суровое наказание. Потерпевшая поверила злоумышленнику и передала ему деньги. 50 долларов мошенник никому не передавал, а потратил на личные нужды.

Помимо «взятки» в деле 36-летнего брестчанина имеется еще один эпизод — кража. 5 июня он зашел через незапертую дверь в тамбур жилого дома на улице Влодавской и забрал оттуда дамскую сумку, в которой были деньги и бижутерия на общую сумму 187 рублей.

«Мужчину признали виновным в краже и мошенничестве. Поскольку обвиняемый ранее осуждался 3 раза к лишению свободы, суд признал в его действиях опасный рецидив и назначил по совокупности 4 года лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Мария Бялт.

50 долларов и 50 рублей конфисковали в доход государства, как предмет взятки.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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50 долларов мошенник никому не передавал, а потратил на личные нужды.
 
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