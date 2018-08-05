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Конфликт в кафе Гродно закончился дракой с милицией. Женщина, побившая милиционера - задержана

06.08.2018 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Конфликт на летней площадке кафе «Семафор» в центре Гродно произошел 5 августа около 19.00. Шумную компанию из четырех человек задерживади несколько правоохранителей, которым пришлось применить силу. Свидетели рассказывают, что в результате потасовки пострадали и сотрудники милиции, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Компания за своим столиком шумно распивала спиртное, ругалась матом и курила, что правилами кафе запрещено. На замечания сотрудников общепита и других клиентов никак не реагировали. Разобраться с нарушители сначала подъехала одна машина Департамента охраны и участковый.

Потом на место прибыли еще несколько машин правоохранителей. Дело дошло до драки с милиционерами.

Как сообщают свидетели, между компанией и охраной завязался сначала словесный конфликт, а в момент задержания дело дошло и до рукоприкладства.

 — Началась драка, особенно женщина кричала и буянила. В итоге к кафе приехало пять машин милиции и одна скорая помощь. Компанию задержали при помощи силы и увезли в отделение, а одному сотруднику милиции медики оказывали помощь. У него голова была перебинтована. Походу ему досталось женским каблуком, — говорят свидетели драки.

В милиции инцидент подтвердили.

— Можем сообщить, что сейчас пострадавший сотрудник милиции чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Женщина, атаковавшая сотрудника, задержана. На данный момент идут разбирательства, проводятся экспертизы. Более подробная информация будет озвучена позже, — рассказал газете «Гродненская правда» официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Конфликт на летней площадке кафе "Семафор" произошел 5 августа около 19.00. При помощи силы была задержана компания из четырех человек. Свидетели рассказывают, что в...
 
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