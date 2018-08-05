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В Ганцевичском районе спасатели "откачали" 16-летнюю школьницу, которую вытащил со дна отдыхающий

06.08.2018 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
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4 августа в водоеме возле деревни Хотыничи, Ганцевичского района, едва не утонула 16-летняя девушка, сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.

Одиннадцатиклассница отдыхала с подружками на пляже. Около 17.00 она зашла в воду, ушла с мелководья за буйки и стала тонуть. Со дна ее достал парень, который плавал рядом. Он схватил девушку за руку и вытащил на сушу. Спасатели начали проводить реанимационные мероприятия. К счастью, школьницу удалось спасти. Прибывшие на место медики забрали девушку в больницу.

За прошлую неделю в Брестской области спасли еще двух человек. В Давид-Городке спасатели вытащили из воды 69-летнего пенсионера с 2,4 промилле, а в Кобрине — 52-летнюю жительницу Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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