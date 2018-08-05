Спасатели с трудом вернули к жизни минчанина, который нырнул на мелководье

Спасатели оказали помощь двум горожанам, неудачно нырнувшим в воду в выходные. Об этом агентству « Минск-Новости » сообщили в Минской городской организации ОСВОД.





Так, 4 августа 17-летний юноша неудачно нырнул в Цнянское водохранилище, ударился о дно головой и получил рассечение. О случившемся спасателям сообщили его друзья. Сотрудники ОСВОД доставили потерпевшего на станцию, где оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Парню наложили швы.

В воскресенье, 5 августа, в запрещенном для купания Чижовском водохранилище спасли 30-летнего мужчину. Он также с разбегу нырнул на мелководье. В итоге ударился головой о дно, потерял сознание. Его приятели, сидевшие на берегу, подумали, что он шутит, и не предпринимали никаких действий. Тонувшего спас обходивший территорию сотрудник Минской городской организации ОСВОД. Он вызвал по рации коллег и скорую помощь. На протяжении нескольких минут спасатель пытался вернуть ныряльщика к жизни, делая ему искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Еще до приезда врачей сотрудникам ОСВОД удалось привести горожанина в сознание. Его доставили в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии.

Смотрите, как минчане купаются в запрещенных местах, но не повторяйте.

В Минской городской организации ОСВОД отметили, что за прошедшую неделю столичные спасатели оказали помощь 9 минчанам, а с начала года — 23, из них 5 несовершеннолетним. Погибли в водоемах в 2018 году по состоянию на 6 августа 13 минчан.