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«Пьяному и бесправному не место за рулем!»

06.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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«Пьяному и бесправному не место за рулем!»
 

На территории Гомельской области в период с 4 по 14 августа 2018 года проводится профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место за рулем!»

        Ежегодно количество автотранспорта, находящегося в личном пользовании граждан, увеличивается, возрастает и интенсивность движения на городских улицах и загородных автодорогах.

        Алкоголь – главный враг безопасности дорожного движения, причина нелепой гибели людей. Именно спиртное становится связующим звеном между водителем и аварией, проламывает преграду между честным вчерашним днем и завтрашним на скамье подсудимых, калеча тех, кто оказался на пути пьяного водителя, и ломает его собственную судьбу.

        За семь месяцев 2018 года году на территории Октябрьского района 38 водителей, нарушивших закон трезвости за рулем, были задержаны сотрудниками ОГАИ. 90 водителей управляли транспортными средствами, не имея на то права.

      В соответствии с изменениями Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики Беларусь от 24 октября 2013 года усилена ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения: размер штрафа составляет от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на 3 года, также за употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить штраф в размере от 50 до 100 б. в. с лишением права управления транспортным средством на три года.

       Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо передало управление транспортным средством такому лицу либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.317-1 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317-1 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

ОГАИ Октябрьского РОВД.

 
 
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  На территории Гомельской области в период с 4 по 14 августа 2018 года проводится профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место за рулем!»        ...
 
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