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06.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Гигиенисты советуют облегчить условия труда в жару

 

На предприятиях и в организациях рекомендуется устраивать перерывы, соблюдать питьевой режим и обеспечить работников легкой одеждой из натуральных тканей.

Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии рекомендует нанимателям и работодателям облегчить условия труда работников в связи с установившейся жаркой погодой.

По данным синоптиков, жаркая погода ожидается в Беларуси и в ближайшую неделю — на всей территории республики воздух днем прогреется до +30°С.

«Установившаяся жаркая погода может привести к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях. Для профилактики неблагоприятного воздействия повышенной температуры рекомендуется организовывать перерывы в работе, оборудовать дополнительные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также обеспечить сотрудников специальной облегченной одеждой из хлопчатобумажных тканей»,  — советуют гигиенисты.

Также рекомендуется в жаркую погоду особенно тщательно соблюдать питьевой режим. Так, воду следует пить часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма.

Для возмещения солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, рекомендуется употребление минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков.

 

 
 
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Гигиенисты советуют облегчить условия труда в жару   На предприятиях и в организациях рекомендуется устраивать перерывы, соблюдать питьевой режим и обеспечить...
 
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