Гигиенисты советуют облегчить условия труда в жару

На предприятиях и в организациях рекомендуется устраивать перерывы, соблюдать питьевой режим и обеспечить работников легкой одеждой из натуральных тканей.

Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии рекомендует нанимателям и работодателям облегчить условия труда работников в связи с установившейся жаркой погодой.

По данным синоптиков, жаркая погода ожидается в Беларуси и в ближайшую неделю — на всей территории республики воздух днем прогреется до +30°С.

«Установившаяся жаркая погода может привести к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях. Для профилактики неблагоприятного воздействия повышенной температуры рекомендуется организовывать перерывы в работе, оборудовать дополнительные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также обеспечить сотрудников специальной облегченной одеждой из хлопчатобумажных тканей», — советуют гигиенисты.

Также рекомендуется в жаркую погоду особенно тщательно соблюдать питьевой режим. Так, воду следует пить часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма.

Для возмещения солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, рекомендуется употребление минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков.